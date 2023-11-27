İran'ın en ağır bebeği doğdu

İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebek doğdu. Bebeğin normal ağırlığının üzerinde doğmasının, annesinin şeker hastalığıyla ilgili olduğu belirtildi.

İran'ın en ağır bebeği doğdu
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devlet televizyonuna konuşan Meşhed Rezevi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Uzmanı Dr. Nigar Ramazanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Ramazanpur, 4 gün önce dünyaya gelen bebeğin 7 kilogram doğduğunu ifade etti.

İran'ın en ağır bebeği doğdu - 1

AİLENİN 5'İNCİ ÇOCUĞU

İran'ın "en ağır" bebeğinin sezaryenle dünyaya geldiğini aktaran Dr. Ramazanpur, bebeğin normalin üzerinde bir ağırlıkta doğmasının annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bebeğin ailenin 5'inci çocuğu olduğunu belirten İranlı doktor, cinsiyeti ve adı hakkında ise bilgi vermedi.

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