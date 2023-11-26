İrlanda-İsrail arasında Emily krizi

İrlanda başbakanı sosyal medyadan "masum bir çocuk kaybolmuştu. Şimdi bulundu ve geri döndü" paylaşımını yaptı.



Başbakan Leo Varadkar'ın "kaçırılmak" yerine kayıp ifadesini kullanması israillileri öfkelendirdi.

İsrail hükümet sözcüsü "Emily kaybolmadı, alıkonuldu." dedi. İrlanda'nın açıklamasını "utanmazca" olarak niteleyen hükümet sözcüsü, İsrail ordusu olmasa Emily'nin geri gelmeyeceğini öne sürdü.



Sosyal medyada İrlanda başbakanına tepki gösteren israil yanlısı hesaplar da "Emily ormanda gezinti yaparken kaybolmadı." şeklinde paylaşımlar yaptı.