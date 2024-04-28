ABD'de ayrışma: "İsrail Amerikan silahlarını hukuka uygun kullanmıyor"

ABD yönetiminin yaptığı bir iç yazışmada, İsrail'in Amerikan silahlarını hukuka aykırı kullandığı belirtildi.

Reuters tarafından yazışmaya göre, bazı üst düzey ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, İsrail'in ABD tarafından sağlanan silahları uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kullandığına dair verdiği güvenceleri “inandırıcı ya da güvenilir” bulmadıklarını bildirdi.

Diğer yetkililer ise İsrail'in temsiline destek verdi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından şubat ayında yayınlanan bir Ulusal Güvenlik Memorandumu uyarınca Blinken, İsrail'in Amerikan silahlarını kullanmasının ABD veya uluslararası hukuku ihlal etmediğine dair verdiği güvenceleri inandırıcı bulup bulmadığını 8 Mayıs'a kadar Kongre'ye bildirmek zorunda.



24 Mart'a kadar en az yedi Dışişleri Bakanlığı bürosu Blinken'a, ilk “seçenekler notu" için katkılarını gönderdi. Daha önce rapor edilmemiş olan notun bazı bölümleri gizliydi.



Nota yapılan katkılar, İsrail'in Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal edip etmediği konusunda bakanlık içindeki bölünmelerin bugüne kadarki en kapsamlı resmini sunuyor.



Demokrasi İnsan Hakları ve Çalışma; Nüfus, Mülteciler ve Göç; Küresel Ceza Adaleti ve Uluslararası Örgüt İşleri olmak üzere dört bürodan gelen ortak bir sunumda İsrail'in Gazze savaşını yürütürken uluslararası insancıl hukuka “uymadığına dair ciddi endişeler” dile getirildi.