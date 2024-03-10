İrlanda'da olaylı referandum: Kadının rolü değişmedi

İrlanda halkı, anayasasında aile ve kadına ilişkin atıflarda değişiklik yapılması yönündeki değişiklik teklifini ezici bir çoğunlukla reddetti.



Seçmenler aile tanımı referandumunu yüzde 67 oranında “hayır” oyu ile reddetti.



Eleştirmenler, İrlanda'nın laik, liberal dönüşümünü vurgulayan 2015'teki eşcinsel evlilik referandumu ve 2018 kürtaj referandumunun aksine, seçmenlerin kafasını karıştıran cansız, kafa karıştırıcı bir kampanya yürütüldüğünü vurguladı.

SEÇİME KATILIM ORANI DÜŞTÜ



Seçime katılım oranı 2018'deki yüzde 64'lük orandan sonra keskin bir düşüş yaşayarak yüzde 44'e geriledi.



Başbakan Leo Varadkar, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen oylamayı "kadınlarla ilgili cinsiyetçi dilin" silinmesi için bir şans olarak değerlendirmişti.

