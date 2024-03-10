İrlanda'da olaylı referandum: Kadının rolü değişmedi

İrlanda halkı, anayasasında aile ve kadına ilişkin atıflarda değişiklik yapılması yönündeki değişiklik teklifini ezici bir çoğunlukla reddetti.
Seçmenler aile tanımı referandumunu yüzde 67 oranında “hayır” oyu ile reddetti.
Eleştirmenler, İrlanda'nın laik, liberal dönüşümünü vurgulayan 2015'teki eşcinsel evlilik referandumu ve 2018 kürtaj referandumunun aksine, seçmenlerin kafasını karıştıran cansız, kafa karıştırıcı bir kampanya yürütüldüğünü vurguladı.
SEÇİME KATILIM ORANI DÜŞTÜ
Seçime katılım oranı 2018'deki yüzde 64'lük orandan sonra keskin bir düşüş yaşayarak yüzde 44'e geriledi.
Başbakan Leo Varadkar, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen oylamayı "kadınlarla ilgili cinsiyetçi dilin" silinmesi için bir şans olarak değerlendirmişti.
İRLANDA DEĞİŞİME HAYIR DEDİ
Aile tanımının evlilik üzerine kurulu bir ilişkiden diğer kalıcı ilişkileri de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik teklif yüzde 67,7'ye yüzde 32,3 oranında reddedildi.
Kadının evdeki görevlerini çevreleyen dilin, bakım sağlanmasında aile üyelerinin rolünü tanıyan bir maddeyle değiştirilmesi önerisine ilişkin ikinci değişiklik yüzde 73,9'a karşı yüzde 26,1 oranında reddedildi.
Cumartesi günü Dublin'de gazetecilere konuşan Varadkar, seçmenlerin hükümete "iki darbe" indirdiğini söyledi.
Başbakan, "İnsanların çoğunluğunu evet oyu vermeye ikna etmek bizim sorumluluğumuzdu ve bunu açıkça başaramadık" ifadelerini kullandı.
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