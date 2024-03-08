İrlanda'da halk oylaması: Kadının rolü değişiyor
İrlanda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek halk oylaması sonucunda anayasasında kadının ev içinde konumunu belirleyen maddelerde iki büyük değişiklik yapacak. Ülke iki değişikliği değerlendirecek: biri anayasada kadının ev içi görevlerine yapılan göndermenin kaldırılması, diğeri ise aile tanımının genişletilmesi.
İrlanda Anayasası, neredeyse yüz yıldır ataerkil bir geçmişin kalıntısı olarak kadının evdeki rolünü yücelten bir dile yer veriyor.
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar gününde İrlanda halkı, bu eril dili değiştirmeye ve aile tanımının genişletilmesine yönelik önerilere oy verecek.