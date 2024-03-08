İrlanda'da halk oylaması: Kadının rolü değişiyor

HALK DEĞİŞİME NASIL BAKIYOR?

The Irish Times tarafından yapılan son anket, seçmenlerin çoğunluğunun her iki öneriyi de onaylama niyetinde olduğunu gösterdi.

İrlanda Ulusal Kadın Konseyi'nin yöneticisi Orla O'Connor, yaptığı açıklamada değişikliklerin "cinsiyetçi dili ve kadınlara yönelik sınırlamaları kaldırmak için bir şans" olduğunu söyledi.

Ülkedeki tüm büyük siyasi partiler de seçmenlere değişikliği onaylama çağrısında bulundu.

İrlanda başbakanı Leo Varadkar, bu hafta Dublin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, halkı her iki öneriye de olumlu oy vermeye çağırdı.