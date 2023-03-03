İskoçya, desfluran anesteziyi çevreye etkisi nedeniyle yasakladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, ameliyatlarda daha hızlı etki eden ve ayılmanın daha hızlı gerçekleştiği desfluran anesteziyi, dünyada yasaklayan ilk ülkenin İskoçya olduğu belirtildi.



Bu anestezi yönteminin, sadece İskoçya'da bir yılda bin 700 evin ürettiği emisyona eş değer olduğuna işaret edilen haberde, desfluranın, karbondioksitten 2 bin 500 kat daha fazla küresel ısınmaya katkısı olduğu da ifade edildi.



İskoçya'da görev yapan anestezist Kenneth Barker'in yorumlarına da yer verilen haberde, Barker yıllardır kullandıkları anestezinin çevreye bu kadar zararlı olduğunu bilmediklerini aktararak "2017'de sadece bir günde kullandığımız desfluran, benim 670 mil (yaklaşık 1100 kilometre) araç kullanarak ürettiğim emisyona eşit." diye konuştu.



Barker, çevreye böylesine zararlı bir yöntemin kullanımının yasaklanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu da belirtti.



2020'DE BİRLEŞİK KRALLIK'TA 11 BİN EVİN EMİSYONUNA EŞİT DESFLURAN KULLANILDI



İngiltere ve Galler'de bazı hastanelerin kullanımını durdurduğu anestezi yönetimine ilişkin yasak, Birleşik Krallık genelinde ise 2024'te yürürlüğe girecek. Kullanım sadece özel durumlarda yapılacak.



Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta 2020'de kullanılan anestezik gazlardan desfluranın etkisi, 11 bin evin ürettiği emisyona eşit.



Ülkedeki çoğu hastanede desfluranın yerine karbondioksitten 130 kat daha küresel ısınmaya katkısı olan sevofluran kullanılıyor. Ancak bu gazın yerine de gaz olmayan daha çevreci anestezi yöntemlerinin kullanılması planlanıyor.



NHS'nin karbon ayak izinin yalnızca yüzde 2'si ila 5'ini anestezik gazlar oluşturuyor. NHS'nin sıfır emisyon stratejisi kapsamında, çevreci medikal gazların kullanımının yanı sıra çevre dostu aydınlatma ve ısıtma sistemi, çevreci araç, ilaç ve ekipman kullanımı hedefi bulunuyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin