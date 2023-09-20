İspanya'da 50 bin yıldan eski Neandertal kalıntıları bulundu

İspanya'nın Katalonya bölgesinde 50 bin yıl önce yaşamış olan Neandertallerin kalıntıları keşfedildi. Simanya Mağarası'nda yapılan keşfin, Neandertallerin Avrupa'daki dağılımına ışık tutabileceği belirtildi.

İspanya'da 50 bin yıldan eski Neandertal kalıntıları bulundu
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'nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarındaki Sant Llorenç Savall Doğal Parkı'ndaki Simanya Mağarası'nda, 50 bin yıldan daha eski Neandertal (günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış ilkel insan) kalıntıları tespit edildi.

Katalonya Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, 50 bin yıldan daha eski​​​​​​​ Neandertal kalıntılarının 54 parça olduğu ve büyük olasılıkla kadın olduğu sanılan bir yetişkin, 11-12 yaşlarında bir genç ve 7-8 yaşlarında bir çocuğa ait oldukları ifade edildi.

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İber Yarımadası'nda şimdiye kadar bulunan Neandertal kalıntıları arasında en önemlilerinden biri olarak gösterilen Simanya Mağarası'ndakilerin, aynı zamanda Neandertal insanların Avrupa coğrafyasındaki dağılımı hakkında da bilgi verdiği kaydedildi.

İspanya ve İtalya'daki bazı üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülen mağaradaki kazıların devam ettiği bildirildi.

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