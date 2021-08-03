65 bin yıl önceki duvar resimlerini Neandertallerin yaptığı kanıtlandı

ntv.com.tr - AFP 03.08.2021 - 11:30
Fransa’da yer alan Bordeaux Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, uzun zamandır cahil ve vahşi olarak algılanan Neandertaller, yaklaşık 65 bin yıl önce bir İspanyol mağarasında, ilkel sanatın en erken örneklerini verdi.
İspanya’nın güneyinde yer alan Cueva de Ardales mağarasında dikitler üzerinde bulunan kırmızı aşı boyası pigmentini soyu tükenmiş Neandertallere bağlayan 2018 tarihli bir çalışma bilim dünyasında büyük bir tartışma yaratmıştı. Yapılan çalışma, çizimlerin en az 64 bin 800 yaşında olduğunu ve modern insanların kıtada yaşamadığı bir zamanda yapıldığını öne sürdü.
Ancak PNAS dergisinde yayımlanan yeni makalenin yazarlarından Francesco d'Errico, “Bulgu tartışmalıydı ve demir oksit akışının bir sonucu olarak çizimlerin doğal süreçlerde ortaya çıkması mümkün olabilirdi. Bu durumu, analiz ettik. Çalışma, pigmentlerin bileşiminin ve yerleşiminin doğal süreçlerle tutarlı olmadığını ortaya çıkardı. Pigmentlerin, püskürtme ve üfleme yoluyla uygulandığı kanıtladık” dedi.
Diğer taraftan, çizimlerden alınan örnekler, mağaralardan alınan doğal dokularla eşleşmedi ve bu da pigmentlerin harici bir kaynaktan geldiğini düşündürdü. Daha ayrıntılı tarihleme, pigmentlerin,10 bin yıldan daha uzun bir süre ayrıldığını ve zaman içinde farklı noktalarda uygulandığını gösterdi.
D'Errico, "Bu, durum Neandertallerin birkaç bin yıl boyunca birkaç kez mağarayı pigmentlerle işaretlemek için geldikleri hipotezini destekliyor" dedi.
Öte yandan d’Errico, Neandertal sanatının Sibirya'daki Denisova Mağarası'ndaki mamut dişlerinden yapılmış Denisova süsleri ile Fransa'nın Chauvet-Pont d'Arc mağarasında bulunanlar gibi tarih öncesi modern insanlar tarafından yapılan duvar resimleriyle karşılaştırmanın zor olduğunu söyledi.
Ancak yeni bulgu, soyu yaklaşık 40 bin yıl önce soyu tükenmiş Neandertallerin, uzun süredir tasvir edildikleri Homo sapiens'in kaba akrabaları olmadığına dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor.
Bununla birlikte ekip, pigmentlerin “sanat” olmadığını, “bir alanın sembolik önemini sürdürmeyi amaçlayan grafik davranışların sonucu” olduğunu yazdı.