65 bin yıl önceki duvar resimlerini Neandertallerin yaptığı kanıtlandı

10 BİN YIL İÇERİSİNE DAĞILDI

Diğer taraftan, çizimlerden alınan örnekler, mağaralardan alınan doğal dokularla eşleşmedi ve bu da pigmentlerin harici bir kaynaktan geldiğini düşündürdü. Daha ayrıntılı tarihleme, pigmentlerin,10 bin yıldan daha uzun bir süre ayrıldığını ve zaman içinde farklı noktalarda uygulandığını gösterdi.