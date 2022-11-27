İspanya'da kuraklık: Su kısıtlamasına gidiliyor

İspanya'nın Katalonya bölgesinde aylar süren kuraklık sebebiyle rezervlerdeki su seviyesi yüzde 30'a geriledi.



Bölgede yaşayan 6 milyon 700 bin kişi su sıkıntısından olumsuz etkileniyor.



SU KISITLAMASINA GİDİLİYOR



Katalan hükümeti, kuraklığa çözüm bulmak için su kısıtlaması uygulamasına gidileceğini açıkladı.



Buna göre su kullanımına tarımda yüzde 25, hayvancılıkta yüzde 10 ve endüstriyel alanda yüzde 5 oranında kısıtlama getirildi.

Kuraklıktan en çok etkilenen sektörlerden olan tarım ve hayvancılık, 2022 yılı boyunca toplam kayıplarının 8 milyar euroyu bulduğunu ve tarımsal istihdamın yüzde 14,5 oranında azaldığını savunuyor.



Özellikle zeytin ve meyve üreticileri kuraklıktan dolayı düşük verim aldıklarını, enerji fiyatlarındaki artışlardan dolayı da zararına satış yaptıklarını öne sürüyor.



HANE SUYUNA KISITLAMA YOK



Katalan yönetimi, hanelerde kullanılan suya şimdilik kısıtlama getirilmeyeceğini duyurdu.



Ancak bahçe sulama işleminin haftada iki kereden fazla yapılmaması ve hanelere sağlanan suyun araba yıkamak ve havuz doldurmak için kullanılmaması çağrısında bulunuldu.