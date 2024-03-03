İspanyol turist Hindistan'da toplu tecavüze uğradı: 3 kişi gözaltına alındı

İspanyol bir çift motosikletle çıktıkları dünya turunun Hindistan ayağında bir grup Hintli erkeğin saldırısına uğradı.



Olay, genç çift Hindistan'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için kamp kurduğu sırada meydana geldi. Bir grup Hintli erkek çifti dövdükten sonra genç kadına tecavüz etti.



Kadının ifadesine göre, çift Hansdiha pazarı yakınlarında tenha bir yerde çadır kurmuştu.



Uyuduğu sırada çadıra giren gençler tarafından tecavüze uğrayan kadının, polise yaptığı şikayette fiziksel şiddete de maruz kaldığı rapor edildi.



Polis, saldırıya uğrayan kadının yerel saatle 23.00 civarında bir devriye aracına ulaşmayı başardığını ve tedavi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.



Polis saldırıyla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı ve daha fazla şüphelinin peşinde olduğunu bildirdi. Olaya yedi ila sekiz kişinin karıştığı düşünülüyor.



İspanyol kadının Dumka'daki yerel bir hastanede tedavi altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Hindistan'da müslüman karşıtı nefret yükselişte Haberi Görüntüle GÜNDE 90 KADIN TECAVÜZE UĞRUYOR



Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun verilerine göre 2022'de Hindistan'da her gün ortalama 90'a yakın tecavüz rapor edildi.



Ancak mağdurlara yönelik suçlamalar ve polis soruşturmalarına olan inanç eksikliği nedeniyle çok sayıda olay bildirilmiyor.



Hintli bir öğrencinin toplu tecavüzü ve öldürülmesi 2012'de dünya çapında manşetlere taşınmıştı.



23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi Jyoti Singh, aynı yılın Aralık ayında Yeni Delhi'de bir otobüste altı erkek tarafından tecavüze uğrayarak ölüme terk edilmişti.



Korkunç suç, Hindistan'da artan cinsel şiddete uluslararası düzeyde dikkat çekti ve haftalarca süren protestoları ateşledi. Protestolar yasal düzende tecavüz suçuna ölüm cezası getiren bir değişikliğe yol açtı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin