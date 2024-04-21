İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinli genci öldürdü

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Batı Şeria'da iki Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldürüldü.



Haberde, "İki Filistinli genç bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeydoğusunda yer alan Beit Hanoun köyünün girişinde İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" denildi.



İsrail güçlerinin, kasabanın girişindeki iki gence yoğun bir şekilde gerçek mermilerle ateş açtığı belirten ajans, ambulans ekiplerinin ise yaralılara ulaşmasının engellendiğini kaydetti.

Haberde, İsrail ordusunun iki gencin cesetlerini alıkoyduğu da ifade edildi.



Sağlık Bakanlığı iki Filistinlinin kimliklerini 19 yaşındaki Mohammad Majid Jabareen ve 18 yaşındaki Musa Mahmoud Jabareen olarak açıkladı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "iki teröristin Beit Einun kavşağına geldiğini ve birinin İsrail askerlerini bıçaklamaya çalıştığını, diğerinin ise birliğe ateş açtığını" öne sürdü.