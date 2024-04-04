İsrail askerlerine "eli silah tutabilen herkesi vurun" emri

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri ve CNN'in Siyaset ve Dış Politika Analisti Barak Ravid, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.



Sunucu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur" ifadesini kullandığını hatırlattı.



Bunun üzerine Ravid, "Bu olay sürpriz olmamalı. Hatırlarsınız, birkaç hafta önce kendilerini kaçıranlardan kaçmayı başaran 3 İsrailli rehine, ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen üzerlerine ateş açan İsrail askerlerince öldürülmüştü" diye konuştu.



"KOMUTANLAR EMİRLERİ FARKLI YORUMLUYOR"



Ravid, İsrailli rehineleri vuran askerlerle aynı birlikte görev yapan İsrailli yedek subayla konuştuğunu aktardı.



Yedek subayla konuşmasını anlatan Ravid, askerin sahadaki komutanlardan "savaşma çağındaki herkesi vurma" emri aldığını söylediğini aktardı.



Yedek subay emrin ordunun kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "İsrail ordusundan gelen savaş usulü kuralları bu değil. Günün sonunda tabur komutanı ya da tugay komutanı, bu saldırıyı kimin onayladığını bilmiyorum, Tel Aviv'deki İsrail ordusundan gelen emirleri farklı yorumluyor" diye konuştu.





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