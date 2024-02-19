İsrail Brezilya lideri Lula'yı "istenmeyen kişi" ilan etti

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği duyuruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, "Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze'deki Hamas militanlarına karşı yürütülen savaşı, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi soykırımına benzeten yorumlarını geri alana kadar İsrail'de hoş karşılanmyacak" dedi.



Katz, açıklamasının devamında şöyle konuşt: "Ne unutacağız ne de affedeceğiz. Bu ciddi bir antisemitik saldırıdır

Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Dışişleri Bakanı Israel Katz, Brezilya büyükelçisine, 'Benim ve İsrail vatandaşları adına, Başkan Lula'ya bu sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olduğunu söyleyin' dedi."

Lula da Silva, Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere dün gittiği Addis Ababa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'i Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere karşı "soykırım" yapmakla suçlamıştı.

İsrail'in eylemlerini Hitlerin Yahudilere yönelik katliamlarına (Holokost) benzeten Lula'ya Tel Aviv hükümetinden sert tepki gelmiş, Brezilya büyükelçisine kınama iletilmişti.

Lula şu ifadeleri kullanmıştı: "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu, askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" dedi.