Eski Eurovision kazananı: "Ukrayna boykotu göze alamaz"

Eski Eurovision kazananı Jamala, Ukrayna'nın şarkı yarışmasını boykot etmeyi göze alamayacağını çünkü "gündemde kalması" gerektiğini söyledi. Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sürerken çeşitli ülkeler İsrail'in yarışmaya katılması nedeniyle etkinliğin boykotuna yönelik çağrılar yapıyor.

Eski Eurovision kazananı: "Ukrayna boykotu göze alamaz"

Eski Eurovision kazananı Jamala, ülkesi 'nın şarkı yarışmasını Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden 'in katılımı için boykot etmeyi göze alamayacağını çünkü "gündemde kalması" gerektiğini söyledi.

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasını "1944" adlı şarkısıyla kazanan 40 yaşındaki Ukraynalı Jamala, Ukraynalı sanatçıların ülkedeki savaşın hala devam ettiğini dünyaya hatırlatmak için "gürültülü ve yaratıcı" olmaları gerektiğini belirtti.

"YARIŞMADAN VAZGEÇMEYİ GÖZE ALAMAYIZ"

Jamala, “Bazı ülkeler katılmayı reddedebilir ama biz bunu yapamayız. Özellikle savaş zamanında böyle bir yarışmadan vazgeçmeyi göze alamayız" ifadelerini kullandı.

Jamala Ukrayna'da da dünyanın pek çok yeri gibi süren bir savaş olduğunu ve bunu duyurmanın kendi görevleri olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim görevimiz; sesleri yükseltmek ve yaratıcı olmak. Ukrayna'da kalanların, savaşanların görevi" dedi.

Bu yıl Ukrayna'yı rapçi ve şarkıcı ikilisi Alyona Alyona ve Jerry Heil temsil edecek.

AMAÇ UKRAYNA'YI HATIRLATMAK

Jamala, Ukraynalı şarkıcıların yaratıcılıklarını farkındalık yaratmak ve "Ukrayna'daki savaşın devam ettiği gerçeğinden bahsetmek" için kullanacaklarını umduğunu söyledi.

Eurovision boykotu için yapılan çağrılar son zamanlarda gündemde. İngiltere'nin temsilcisi Olly Alexander yakında yayımlanacak BBC belgeselinde İngiltere'nin katılımına gösterilen tepkinin "çok aşırı" olduğunu söyledi.

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