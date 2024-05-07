Polonya'da hükümete "dinleme cihazı" engeli

Polonya Özel Kuvvetleri, bakanların toplantı gerçekleştireceği odaya dinleme cihazı yerleştirildiğini tespit etti. Özel Kuvvetler sözcüsü tarafından yapılan açıklamada cihazın söküldüğü belirtildi.

Polonya'da hükümete "dinleme cihazı" engeli
Foto: iStock

Özel Kuvvetleri, Bakanlar Kurulu'nun toplanması planlanan odada dinleme cihazları tespit etti.

Özel Kuvvetler sözcüsü tarafından yapılan açıklamada tespit edilen dinleme cihazlarının sökülerek imha edildiği bildirildi.

Cihazların kurulun toplanacağı odaya nasıl ve kim tarafından yerleştirildiği belirsizliğini koruyor.

Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı savaşırken Batı'nın Ukrayna'ya askeri malzeme tedarik ettiği bir merkez olan Polonya, herhangi bir casusluk faaliyeti belirtisine karşı yüksek düzeyde alarma geçiriliyor.

Özel Kuvvetler Sözcüsü Jacek Dobrzynsk sosyal medyada, "Devlet Koruma Teşkilatı, İç Güvenlik Teşkilatı ile işbirliği içinde, bugün Katowice'de Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı odada dinleme amaçlı kullanılabilecek cihazları tespit edip söktü" paylaşımında bulundu.

Polonya hükümeti bugün Polonya'nın batısındaki Katowice'de toplanacak.

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