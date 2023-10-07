İsrail-Gazze hattında gerilim | Hamas'ın askeri kanadı: 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattık

Roket saldırıları sonrası İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri yükselirken, polis halka sığınakların yakınında kalma çağrısında bulundu.



İsrail basınına göre roket saldırıları sonrası Tel Aviv'in güneyindeki Aşkelon'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da var.

Gazze Şeridi açıklarında İsrail teknelerine ateş açıldığı iddiası da basında yer alıyor.



HAMAS ASKERİ KANADI: OPERASYON BAŞLATTIK

Saldırıları Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları üstlendi. Açıklamada İsrail'e karşı "Aksa tufanı" adlı bir operasyon başlatıldığı duyurulurken, Lübnan'daki silahlı güçlere "İsrail'e karşı savaşımıza katılın" çağrısı yapıldı.

Hamas'ın askeri kanadı, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.

Saldırılar sonrası İsrail ordusundan da açıklama geldi. Açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" denildi.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

