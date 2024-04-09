İsrail, Gazze saldırısında Megazi Belediye Başkanı Gamri'yi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, belediyenin ortak hizmet binasını doğrudan ve önceden haber vermeksizin bombalayarak Megazi Belediye Başkanı Gamri ve bir grup sivil vatandaşa korkakça bir suikast düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, sivillere dokunulmazlık ve koruma sağlayan uluslararası yasaları ihlal eden bu katliamın, aynı zamanda İsrail'in Filistin halkına karşı kasıtlı ve önceden planlı şekilde işlediği suçlarının yeni bir bölümünü teşkil ettiği vurgulandı.



Gamri'nin öldürülmesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere karşı yürüttüğü "soykırım savaşı" çerçevesinde yer aldığı ve İsrail liderlerinin "sivilleri kasıtlı şekilde hedef alma konusunda yaşadığı acizlik ve kafa karışıklığının göstergesi olduğu" ifade edilen açıklamada, İsrail'in bununla kaos ve kargaşa ortamı oluşturmayı, insani krizi çoğaltmayı ve belediye hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.



İsrail ordusunun Megazi Belediye Başkanı'nı öldürmesinin en güçlü şekilde kınandığı bildirilen açıklamada, dünyanın tüm ülkelerindeki tüm belediyelere, İsrail'in ulaştığı suç düzeyini gösteren bu menfur suçu kınamaları çağrısında bulunuldu.



Bu suçtan, tamamen ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, ABD yönetiminin soykırım suçunu işlemeyi ve sivil toplumu hedef almayı sürdürmesi için İsrail'e hala yeşil ışık yaktığı, uluslararası toplumun bu soykırımı durdurmakta birçok kez başarısız olduğu, İsrail'in vahşice ve korkunç şekilde yok etmeyi ve öldürmeyi sürdürdüğü aktarıldı.



Açıklamada, dünyanın tüm ülkelerine, İsrail'i, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı mahkemeler ile uluslararası forumlarda yargılamaları ve Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.



İsrail savaş uçaklarının bu gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan bombalaması sonucu, Megazi Belediye Başkanı Gamri ile çok sayıda Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.



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