Blinken ve Netanyahu görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’deki temaslarının ardından İsrail’e gitti.



İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Blinken, yedinci kez İsrail’i ziyaret etti.



Blinken, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.



Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu ile bir araya gelen Blinken'ın, Gazze'ye yardım teslimatlarında iyileşme kaydettiğini "bu iyileşmeyi hızlandırmanın ve sürdürmenin önemini yinelediğini" açıkladı.

"ABD REFAH OPERASYONUNA KARŞI"

Netanyahu ise toplantıda Blinken'a savaşın sonlandırılmasını içeren bir anlaşmayı kabul etmediğini söyledi.



Blinken, Netanyahu'ya ABD'nin Refah'taki askeri operasyona karşı olduğunu ve Gazze'ye yardım sağlamak için daha fazlasını yapmaya çağırdığını söyledi.

