Blinken ve Netanyahu görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün’deki temaslarının ardından İsrail’e gitti.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Blinken, yedinci kez İsrail’i ziyaret etti.
Blinken, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu ile bir araya gelen Blinken'ın, Gazze'ye yardım teslimatlarında iyileşme kaydettiğini "bu iyileşmeyi hızlandırmanın ve sürdürmenin önemini yinelediğini" açıkladı.
"ABD REFAH OPERASYONUNA KARŞI"
Netanyahu ise toplantıda Blinken'a savaşın sonlandırılmasını içeren bir anlaşmayı kabul etmediğini söyledi.
Blinken, Netanyahu'ya ABD'nin Refah'taki askeri operasyona karşı olduğunu ve Gazze'ye yardım sağlamak için daha fazlasını yapmaya çağırdığını söyledi.
CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE DE GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşme gerçekleştirdi.
Herzog görüşmenin başında yaptığı konuşmada, "Rehinelerin bir an önce geri dönmesini arzuluyoruz. Bu, uluslararası toplumun en önemli önceliğidir ve olmalıdır. Rehinelerin serbest bırakılmasının en büyük öncelik olduğuna dair uluslararası toplumun oybirliğiyle aldığı bir karar olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"MASADA BİR TEKLİF VAR"
Blinken ise, "Rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varmaya ve bunu hemen gerçekleştirmeye kararlıyız" dedi.
Şu ana kadar ateşkes sağlanamamasından Hamas'ı sorumlu tutan Blinken, "Masada bir teklif var, dediğimiz gibi hiçbir gecikme ve mazeret olmamalı. Artık rehinelerin ailelerinin yanına getirilmesinin zamanı geldi ve artık çok geçti" şeklinde konuştu.
Blinken, ateşkesin yanı sıra Gazze'deki halka ve halkın ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
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