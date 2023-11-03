İsrail, Gazze'de ambulans konvoyunun ardından okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra, "Kızılhaç ve Kızılay'ı bilgilendirdik, tüm dünyayı bilgilendirdik, o kurbanlar o ambulanslarda can verdi. Bu bir tıbbi konvoydu." açıklamasını yaptı.



İSRAİL OKULU VURDU



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.



Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

GAZETECİLERİN YANINA ROKET

Öte yandan atılan bir roket, Türk gazetecilerin de olduğu bölgenin yanına düştü. Bölgedeki gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Özden Erkuş, ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.



Şarapnel parçaları araçlara ve binalara zarar verdi. İsrail güvenlik güçleri, bölgede incelemelerine devam ediyor.