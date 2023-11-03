İsrail, Gazze'de ambulans konvoyunun ardından okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA HABERİ: İsrail, yaralı sivilleri Gazze'den Refah Sınır Kapısı'na taşıyan ambulansları hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir okulu da bombaladığı bildirilirken, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi. Al Jazeera, okul bombalamasında en az 20 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, Gazze'de ambulans konvoyunun ardından okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberi! Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı.  Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Gazze'de ambulans konvoyunun ardından okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var - 1

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi.

İsrail, Gazze'de ambulans konvoyunun ardından okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var - 2

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra, "Kızılhaç ve Kızılay'ı bilgilendirdik, tüm dünyayı bilgilendirdik, o kurbanlar o ambulanslarda can verdi. Bu bir tıbbi konvoydu." açıklamasını yaptı. 

İSRAİL OKULU VURDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

GAZETECİLERİN YANINA ROKET

Öte yandan atılan bir roket, Türk gazetecilerin de olduğu bölgenin yanına düştü. Bölgedeki gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Özden Erkuş, ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. 

Şarapnel parçaları araçlara ve binalara zarar verdi. İsrail güvenlik güçleri, bölgede incelemelerine devam ediyor.

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