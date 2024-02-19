İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnanın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada savaş uçaklarının Dhayra, Aitaroun ve Odaisseh kasabalarındaki Hizbullah altyapısını vurduğu belirtildi.

Bir hava saldırısı da Ayta ash-Shab'daki bir Hizbullah binasını hedef aldı.



Saldırılar Tel Aviv'in, Aşağı Celile'de açık bir alanda insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini bildirmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.



Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre ise İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.