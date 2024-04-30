İsrail, Hamas'ın ateşkes yanıtını çarşamba gecesine kadar bekleyecek

Netanyahu Refah operasyonu için sert mesajlar açıklarken, İsrail son ateşkes teklifine Hamas'ın vereceği yanıt için çarşamba gecesine kadar bekleyecek.

İsrail, Hamas'ın ateşkes yanıtını çarşamba gecesine kadar bekleyecek

İsrailli bir yetkili, 'in, Hamas'ın 'de ateşkes önerisine yanıt vermesi için çarşamba gecesine kadar bekleyeceğini bildirdi.

Bilgiyi AFP haber ajansı paylaştı.

Hamas heyeti dün Kahire'de arabulucu Mısır'la görüşmüş, ateşkes teklifine yazılı yanıt vereceğini duyurmuştu.

İsrail'in ynet haber sitesi bugün, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonuna 48 ile 72 saat arasında karar vereceğini, ateşkes anlaşması olasılığını değerlendirdiğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşması olsa da olmasa da Refah'a kara operasyonunun gerçekleşeceğini söyledi.

İsrail, Refah'ta Hamas tugaylarının bulunduğunu öne sürerek, Filistinli sivillere rağmen operasyon hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

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