Sözde barış planının açıklanması nedeniyle Washington'da bulunan İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakına" ilişkin oylamanın pazar günkü kabine toplantısında yapılmayacağını belirtti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü açıklamalarının aksine Levin, "Evrak işleri ve gerekli düzenlemeler nedeniyle ilhak önerisi pazar günü hükümete sunulmaya hazır olmayacak ancak yakın bir gelecekte gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.



Levin, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakı" oylamasının ne zaman yapılacağı ilişkin kesin tarih vermekten kaçınırken, bu adım atılmadan önce İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in de görüşünün alınması gerektiğini dile getirdi.



Başbakan Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington'da basın mensuplarına verdiği demeçte, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" pazar günkü İsrail kabinesinin oyuna sunacağını açıklamıştı.



Bu açıklama, ülkede 1 yılı aşkın süredir devam eden ve yapılan 2 erken seçime rağmen çözülemeyen koalisyon krizi nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlığındaki geçici hükümetin Ürdün Vadisi ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etme yetkisi olup olmadığı yönündeki soruları gündeme getirmişti.



ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi, Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

