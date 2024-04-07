İsrail kara birlikleri Gazze'nin güneyinden çekildi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinden çekildiğini açıkladı.

Bir askeri sözcü, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, bir tugay hariç tüm kara birliklerini Gazze Şeridi'nin güneyinden çektiğini söyledi.

Öte yandan ordu, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Lübnan'daki durumla ilgili yeni veriler yayınladı.

Buna göre; 204'ü Gazze içinde olmak üzere 604 İsrail askeri öldürüldü. 41 İsrail askeri ise dost ateşiyle öldürüldü

Yine İsrail ordusunun verilerine göre Hamas ve diğer silahlı grupların 12 bin miltanı öldürüldü.

Lübnan'da ise 4 bin 700 Hizbullah mevzisi vuruldu ve 30'u komutan olmak üzere 330 "ajan" öldürüldü.

