Gazze'de beş İsrail askeri “dost ateşiyle” öldürüldü

ASKERLERİ "DOST ATEŞİ" ÖLDÜRDÜ



İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 5 İsrail askerinin dost ateşi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açılan ateşte 3’ü ağır 7 askerin de yaralandığı aktarıldı.



Olaya ilişkin yapılan açıklamada “Sabah saatlerinde tank kuvvetlerinin geldiği mülteci kampındaki binaya daha sonra da paraşütçü birlikleri gelerek konuşlandı. Akşamın ilerleyen saatlerinde de başka bir paraşütçü birliği bölgeye gelerek orada bekleyen 2 tanka aynı binaya girdiklerini bildirdi. Daha sonra tank kuvvetleri binanın penceresinde silah namlusu tespit etti ve bunun düşman kuvvetleri olduğunu düşünerek hedefe 2 kez ateş açtı” denildi.

