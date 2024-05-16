Gazze'de beş İsrail askeri “dost ateşiyle” öldürüldü

İsrail’in sivillere yönelik saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde bir binada konuşlanan 5 İsrail askeri dost ateşi sonucu hayatını kaybetti. İsrail tanklarının açtığı ateşte 3’ü ağır 7 asker de yaralandı.

Gazze'de beş İsrail askeri “dost ateşiyle” öldürüldü

’in Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Tüm dünyanın gözleri önünde sivilleri hedef alan İsrail ordusu çocuk, yaşlı, kadın demeden bölgede katliam gerçekleştiriyor.

Bölgeye hava saldırılarının yanı sıra kara saldırıları da gerçekleştiren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda dün gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında birbirini vurdu.

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ASKERLERİ "DOST ATEŞİ" ÖLDÜRDÜ

Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 5 İsrail askerinin dost ateşi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açılan ateşte 3’ü ağır 7 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada “Sabah saatlerinde tank kuvvetlerinin geldiği mülteci kampındaki binaya daha sonra da paraşütçü birlikleri gelerek konuşlandı. Akşamın ilerleyen saatlerinde de başka bir paraşütçü birliği bölgeye gelerek orada bekleyen 2 tanka aynı binaya girdiklerini bildirdi. Daha sonra tank kuvvetleri binanın penceresinde silah namlusu tespit etti ve bunun düşman kuvvetleri olduğunu düşünerek hedefe 2 kez ateş açtı” denildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

güçleri tarafından yapılan açıklamada, ölen askerlerin tamamının Paraşütçü Tugayı'nın 202’inci Taburu’nda görev yaptığı ve kimliklerinin Yüzbaşı Roy Beit Yaakov (22), Çavuş Gilad Arye Boim (22), Çavuş Daniel Chemu (20), Çavuş Ilan Cohen (20) ve Çavuş Betzalel David Shashuah (21) olduğu ifade edildi.

Savunma Kuvvetleri olaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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