İsrail Savaş Kabinesi üyesi ABD temaslarına başladı

GANTZ'IN ZİYARETİ İSRAİL TARAFINDA HOŞ KARŞILANMADI



İsrail tarafındaysa Gantz'ın Washington ziyareti yankı uyandırdı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan yönetimini İsrail hükümetini bölmeye çalışmakla suçladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da "Gantz ile görüşüyoruz çünkü Savaş Kabinesi'nin üç üyesinden biri" ifadesini kullandı.



Öte yandan 29 Ocak ve 14 Şubat'ta da Gazze Şeridi'nde incelemeler yapan Birleşmiş Milletler'e ait bir ekip savaşın ilk günlerine ait raporunu yayımladı.



Raporda, Filistinlilerin evlerine yapılan baskınlarda erkek ve kadınlara İsrail güçlerince cinsel saldırıda bulunulduğuna dair tespitler yer aldı.



Bu saldırıların gözaltı merkezleri ve 7 Ekim saldırısından sonra kurulan kontrol noktalarında da sürdüğü kaydedildi.



Bu iddialar daha önce İsrail tarafından temelsiz olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.



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BM ekibinin raporunda, saldırı sırasında Hamas'ın da cinsel şiddet uygulandığına inanmak için makul nedenler olduğuna yönelik ibare yer aldı.



Bu olayların paramotorlarla baskının yapıldığı Nova müzik festivali ve iki bölgede daha meydana geldiği kaydedildi. İsrailli rehinelerin de cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi.



Rapor hazırlanırken 5 binden fazla fotoğraf ve yaklaşık 50 saatlik video kaydının incelendiği açıklandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin