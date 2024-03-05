İsrail Savaş Kabinesi üyesi ABD temaslarına başladı

İsrail'in Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le görüştü. Harris, İsrail'e insani yardımın artırılması ve sivillerin korunması için bir kez daha çağrısını yineledi. Gantz'ın Washington ziyareti İsrail tarafından tepki topladı. Amerikan yönetimi İsrail hükümetini bölmeye çalışmakla suçlandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ABD temaslarına başladı
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz 'nin başkenti Washington'a gitti.

Gantz, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le görüştü. Beyaz Saray açıklama yaptı.

Harris görüşmede, yaklaşık bir buçuk milyon Filistinli'nin sığındığı Refah'a olası İsrail operasyonu öncesi sivillerin korunması için uygulanabilir insani plan yapılması konusunda uyardı. Ayrıca sivillere yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

Harris, altı haftalık geçici ateşkes öngören planın da kabul edilmesi için bir kez daha Hamas'a çağrı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 151 gününde: 13 bin 430 çocuk öldürdü

İsrail'in 'ye saldırıları 151 gününde: 13 bin 430 çocuk öldürdü

Haberi Görüntüle

GANTZ'IN ZİYARETİ İSRAİL TARAFINDA HOŞ KARŞILANMADI

İsrail tarafındaysa Gantz'ın Washington ziyareti yankı uyandırdı.
Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan yönetimini İsrail hükümetini bölmeye çalışmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da "Gantz ile görüşüyoruz çünkü Savaş Kabinesi'nin üç üyesinden biri" ifadesini kullandı.

Öte yandan 29 Ocak ve 14 Şubat'ta da Şeridi'nde incelemeler yapan Birleşmiş Milletler'e ait bir ekip savaşın ilk günlerine ait raporunu yayımladı.

Raporda, Filistinlilerin evlerine yapılan baskınlarda erkek ve kadınlara İsrail güçlerince cinsel saldırıda bulunulduğuna dair tespitler yer aldı.

Bu saldırıların gözaltı merkezleri ve 7 Ekim saldırısından sonra kurulan kontrol noktalarında da sürdüğü kaydedildi.

Bu iddialar daha önce İsrail tarafından temelsiz olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur

BM: Refah saldırısı Gazze'ye yardımların "tabutuna çakılan çivi" olur

Haberi Görüntüle

HAMAS'TAN CİNSEL SALDIRI ŞÜPHESİ

BM ekibinin raporunda, saldırı sırasında Hamas'ın da cinsel şiddet uygulandığına inanmak için makul nedenler olduğuna yönelik ibare yer aldı.

Bu olayların paramotorlarla baskının yapıldığı Nova müzik festivali ve iki bölgede daha meydana geldiği kaydedildi. İsrailli rehinelerin de cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Rapor hazırlanırken 5 binden fazla fotoğraf ve yaklaşık 50 saatlik video kaydının incelendiği açıklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...