İsrail savaş uçakları Suriye’ye saldırı düzenledi

İsrail’e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Suriye ordusuna ait hedeflere saldırı düzenledi.

Suriye, hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini engellediğini iddia etti.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, dün Golan bölgesinde yapılan sızma girişimine karşılık olarak, Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol noktalarının vurulduğu duyuruldu.

Suriye tarafından yapılan açıklamada, ise hava savunma sistemlerinin Şam'ın güneyinde İsrail füzelerini engellediği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.