Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmenin gündemini Suriye oluşturuyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'la Suriye'nin güneybatısındaki durumu ele aldıklarını söyledi.
Şam yönetimi ise muhaliflerin kontrolündeki son alanları almak için operasyon hazırlığını sürdürüyor. Ancak Şam'ın müttefiki olan İranlı militanların ve Hizbullah'ın sınıra konuşlanması ihitmali İsrail'i endişelendiriyor.
Rus basını Moskova'nın Rus askeri polisini sınıra konuşlandırarak sorunu çözmek istediğini iddia etti. Eğer anlaşma sağlanırsa Suriye'nin güneybatısındaki İranlı güçler çekilecek, muhalifler de ağır silahlarını teslim edecek.
İsrail Savunma Bakanı Lieberman Suriye için Moskova'da
Anadolu AjansıDünya
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. İki ülkenin gündeminde Suriye vardı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmenin gündemini Suriye oluşturuyor.