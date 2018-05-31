Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmenin gündemini Suriye oluşturuyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'la Suriye'nin güneybatısındaki durumu ele aldıklarını söyledi.

Şam yönetimi ise muhaliflerin kontrolündeki son alanları almak için operasyon hazırlığını sürdürüyor. Ancak Şam'ın müttefiki olan İranlı militanların ve Hizbullah'ın sınıra konuşlanması ihitmali İsrail'i endişelendiriyor.

Rus basını Moskova'nın Rus askeri polisini sınıra konuşlandırarak sorunu çözmek istediğini iddia etti. Eğer anlaşma sağlanırsa Suriye'nin güneybatısındaki İranlı güçler çekilecek, muhalifler de ağır silahlarını teslim edecek.