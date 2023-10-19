İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm diplomatlarını geri çağırdı

Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı.



Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail Büyükelçisi İrith Lillian ve diğer diplomatlar Türkiye'den ayrıldı.



İsrail vatandaşları dün ve önceki gün İstanbul'dan yapılan uçuşlarla Türkiye'den ayrılmıştı.