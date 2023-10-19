İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm diplomatlarını geri çağırdı

İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı. Bu gelişmenin ardından İsrail Büyükelçisi İrith Lillian ve diğer diplomatlar Türkiye'den ayrıldı.

İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm diplomatlarını geri çağırdı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün)

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün)

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'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı aldı.

Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail Büyükelçisi İrith Lillian ve diğer diplomatlar Türkiye'den ayrıldı.

İsrail vatandaşları dün ve önceki gün İstanbul'dan yapılan uçuşlarla Türkiye'den ayrılmıştı.

Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor

Türkiye'deki İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılıyor

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