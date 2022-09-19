İsrail Türkiye'ye büyükelçi atıyor

SON DAKİKA HABERİ: İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.

Haberler 19.09.2022 - 17:03

İsrail Türkiye'ye büyükelçi atıyor

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İsrail Maslahatgüzarı Lillian'dan elçi atamasına ilişkin açıklama

İsrail Maslahatgüzarı Lillian'dan elçi atamasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi!

Türkiye- ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşılıyor.

İki ülkenin karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından tarafında isim belli oldu.

Dışişleri Bakanlığı aday komitesi 'daki mevcut maslahatgüzar Irit Lillian'ın ismini onay için hükümete sundu.

Lillian'ın resmi atamasının gerçekleşebilmesi için öncelikle 'de hükümet tarafından onay alması gerekiyor.

Ardından da Türkiye'den onay istenecek.

İsrail Türkiye'ye büyükelçi atıyor - 1 Irit Lillian

Irit Lillian bu süreçler tamamlandıktan sonra güven mektubunu Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak ve böylece resmen İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni belirleme sürecinde de sona gelindi.

Cumhurbaşkanı nihai kararı verdikten sonra Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi belli olacak. İki ülkenin liderleri bu hafta New York'ta bir görüşme de yapacak.

Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişki seviyesi, 2018 yılında Gazze'deki olaylar sonrasında düşürülmüştü.

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