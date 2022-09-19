İsrail Türkiye'ye büyükelçi atıyor

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Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşılıyor.

İki ülkenin karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından İsrail tarafında isim belli oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı aday komitesi Ankara'daki mevcut maslahatgüzar Irit Lillian'ın ismini onay için hükümete sundu.

Lillian'ın resmi atamasının gerçekleşebilmesi için öncelikle İsrail'de hükümet tarafından onay alması gerekiyor.

Ardından da Türkiye'den onay istenecek.

Irit Lillian

Irit Lillian bu süreçler tamamlandıktan sonra güven mektubunu Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak ve böylece resmen İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni belirleme sürecinde de sona gelindi.

Cumhurbaşkanı nihai kararı verdikten sonra Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi belli olacak. İki ülkenin liderleri bu hafta New York'ta bir görüşme de yapacak.

Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişki seviyesi, 2018 yılında Gazze'deki olaylar sonrasında düşürülmüştü.