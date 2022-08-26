İsrail Maslahatgüzarı Lillian'dan elçi atamasına ilişkin açıklama

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, iki ülkenin yürüttüğü normalleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



Büyükelçinin bir-iki hafta içinde netleşebileceği mesajı veren Lillian şunları söyledi: "Siyasi bir atama veya kariyer diplomatı olabilir. Atama İsrail’deki seçim öncesi veya sonrası gerçekleşebilir ama biz bir-iki hafta içerisinde olmasını umut ediyoruz. Türk Büyükelçisi diğer ülkelerin büyükelçisi gibi güven mektubunu Kudüs’te sunacak."

"HAMAS'IN OFİSİNİN KAPATILMASI OLUMLU KATKI SAĞLAR"



Lillian, Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin İsrail açısından bir sorun olduğunu ve taleplerinin kapatılması olduğunu kaydetti.



Lillian konuyla ilgili şunları kaydeti: "Önümüzdeki dönem için hiçbir sorun olmayacak diyemem ama ilişkilerin devamı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada diyalog önemli. Hamas’ın İstanbul'daki ofisi bizim için sorunların başında geliyor. Türkiye’den talebimiz bu ofisin kapatılması. Bu ofisin kapatılması Türkiye-İsrail ilişkilerine olumlu katkı sağlar."

"ENERJİDE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ"



Maslahatgüzar iki ülke arasında enerji alanında yapılması hedeflenen iş biriğine ilişkin soruları da yanıtladı.

Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs’ı da kapsayan Doğu Akdeniz’deki doğalgaz boru hattı projesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Lillian, "Bu diğer projelerin konuşulmayacağı anlamına gelmez..Türkiye ile de enerji konusunda görüşlerimizi paylaşıyoruz" diye konuştu.

