İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 112 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesi'ne 8 cesedin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.



Kudra, Nablusi Kavşağı civarında hâlen cesetler olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişin bilgisinin olmadığını söyledi.

İSRAİL'DEN "TEHDİT" SAVUNMASI

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyinde "yardım kamyonlarının yağmalanması sırasında itme ve çiğneme sonucu onlarca Filistinli'nin yaralandığı" iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir kaynak, askerlerin, kalabalık içinde "kendilerine tehdit oluşturan birkaç kişiye" ateş açtığını bildirdi.

İsrail hükümet sözcüsü Elon Levy ise olayı "trajedi" olarak adlandırdı. Sözcü, "Filistinlilerin yardım kamyonlarını ezdiğini, Gazzeli şoförlerin daha sonra kalabalığın arasında daldığını" öne sürdü.

MISIR VE ÜRDÜN'DEN KINAMA

Mısır, İsrail'in Gazze'deki Nabulsi kavşağında silahsız Filistinlileri "insanlık dışı bir şekilde hedef almasını" kınadı. Ürdün de "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadığını açıkladı.

ABD: CİDDİ BİR OLAY, İNCELİYORUZ

ABD'den yapılan açıklamada ise saldırının "ciddi bir olay" olduğu belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "ABD, insani yardım beklerken öldürülen Gazzelilerle ilgili raporları inceliyor" dedi.

Kirby, "Masum insanların hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor ve masum Filistinlilerin sadece ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki vahim insani durumun farkındayız" ifadelerini kullandı.



Kirby, şunları ekledi: "Bu durum, olası bir geçici ateşkes de dâhil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesi ve sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır."