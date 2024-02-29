İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 112 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesi'ne 8 cesedin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.
Kudra, Nablusi Kavşağı civarında hâlen cesetler olduğunu kaydetti.
İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişin bilgisinin olmadığını söyledi.
İSRAİL'DEN "TEHDİT" SAVUNMASI
İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyinde "yardım kamyonlarının yağmalanması sırasında itme ve çiğneme sonucu onlarca Filistinli'nin yaralandığı" iddia edildi.
Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir kaynak, askerlerin, kalabalık içinde "kendilerine tehdit oluşturan birkaç kişiye" ateş açtığını bildirdi.
İsrail hükümet sözcüsü Elon Levy ise olayı "trajedi" olarak adlandırdı. Sözcü, "Filistinlilerin yardım kamyonlarını ezdiğini, Gazzeli şoförlerin daha sonra kalabalığın arasında daldığını" öne sürdü.
MISIR VE ÜRDÜN'DEN KINAMA
Mısır, İsrail'in Gazze'deki Nabulsi kavşağında silahsız Filistinlileri "insanlık dışı bir şekilde hedef almasını" kınadı. Ürdün de "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadığını açıkladı.
ABD: CİDDİ BİR OLAY, İNCELİYORUZ
ABD'den yapılan açıklamada ise saldırının "ciddi bir olay" olduğu belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "ABD, insani yardım beklerken öldürülen Gazzelilerle ilgili raporları inceliyor" dedi.
Kirby, "Masum insanların hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor ve masum Filistinlilerin sadece ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki vahim insani durumun farkındayız" ifadelerini kullandı.
Kirby, şunları ekledi: "Bu durum, olası bir geçici ateşkes de dâhil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesi ve sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır."
BELÇİKA: BU KATLİAMI DURDURUN
Saldırıya Belçikalı siyasetçiler de tepki gösterdi. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, saldırının "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olduğunu vurguladı.
De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırısını "katliam" olarak nitelendirdi.
De Sutter, saldırının Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbirlerine "tamamen aykırı olduğunu" ifade etti.
Avrupa Parlamentosunun Belçikalı milletvekili Marc Botenga da X'ten yaptığı paylaşımda, saldırının "barbarca" olduğunu belirtti.
Botenga, "Bu katliamı durdurun. Askeri ambargo uygulayın. AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasını iptal edin" çağrısında bulundu.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da "İsrail'in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir" açıklamasını yaptı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada "Suudi Arabistan yönetiminin, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım tırlarının gelmesini bekleyen savunmasız Filistinli sivillerden oluşan bir topluluğu hedef aldığı ve onlarca kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırısını kınadığı" ifade edildi.
Uluslararası hukukun ne bahaneyle olursa olsun ihlal edilmesinin kategorik olarak reddedildiği belirtilen açıklamada, "uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme, derhal güvenli insani koridorlar açma ve yaralıların tahliyesine izin verme" noktasında İsrail'in zorlanması için uluslararası topluma kararlı bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, daha fazla masum sivil can kaybının önlenmesi için acil ateşkes sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.
BATI ŞERİA'DA BASKINLAR SÜRÜYOR
Öte yandan yerel basına göre, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü.
İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beit Furik kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Resmi haber ajansı Wafa, baskın sırasında genç bir adamın karnından vurulduğunu ve daha sonra öldüğünün açıklandığını bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 411 Filistinli öldü, 4 bin 600'den fazla kişi de yaralandı.
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