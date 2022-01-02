İsrail'de 5 binden fazla göçmen turna, kuş gribinden telef oldu

Kuş gribi bu kez göçmen kuşları vurdu. İsrail'de turnalar arasında yayılan kuş gribi virüsü sebebiyle 5 binden fazla kuş telef oldu.



Hula Doğa Koruma alanındaki binlerce turna ölüsü koruyucu giysili ekipler tarafından kaldırıldı.

İsrail Çevre Bakanı, "Ülke tarihinde vahşi yaşama en büyük darbe" ifadelerini kullandı. Doğa parkına girişler yasaklanırken, virüsün kaynağı araştırılıyor. Önlem amaçlı olarak bölgede yüzbinlerce kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı.

