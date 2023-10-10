İsrail’de ordu uyardı: Halk marketlere akın etti

Ordu, söz konusu uyarının yeni olmadığını ve her zaman yürürlükte olduğunu belirtse de halk uyarının ardından marketlere akın etti. Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.





Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.



İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.