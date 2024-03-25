İsrail'e sessiz boykot: Bazı ülkeler silah ve mühimmatı kesti

İsrail devlet televizyonu, Tel Aviv hükümetinin, Gazze'de devam eden saldırısını sürdürmek için silah temin etmek üzere alternatif yollar araştırdığını söyledi.

İsmi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisinin Refah operasyonu ve Gazze'deki insani kriz nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimin, Washington'un İsrail'e aynı hızda yardım etmeye devam etmeye hazır olup olmadığını etkileyeceğini söylediğini aktardı.



İsrail'in en sadık destekçisi olan ABD, Filistin'in yoğun nüfuslu kenti Refah'ta askeri operasyon başlatmanın tehlikesi konusunda kısa süre önce Tel Aviv ile görüş ayrılığına düşmüştü.



Bu bağlamda yayın kuruluşu, bazı ülkelerin "sessiz boykot" politikalarının bir parçası olarak İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduklarını bildirdi.





HANGİ ÜLKELER iSRAİL'E SİLAH YARDIMINI KESTİ?

HOLLANDA: Bir mahkeme, hükümete, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamak için kullandığı F-35 savaş uçağının tüm parçalarının ihracatını yasakladı. Mahkeme kararında "İhraç edilen F-35 parçalarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılma riskinin açık olduğu inkar edilemez" denildi.



BELÇİKA: Bölgesel bir hükümet, 6 Şubat'ta İsrail'e barut ihracatı için verilen iki lisansı askıya aldığını açıkladı. Bölgesel hükümetin, İsrail'in Gazze'de soykırım yapıyor olabileceğine hükmeden Uluslararası Adalet Divannı ara kararını gerekçe gösterdiği bildirildi.



JAPONYA: Itochu Corporation şirketi, İsrailli silah üreticisi Elbit Systems ile olan ortaklığını sona erdireceğini duyurdu.

İTALYA: Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada İtalya'nın 7 Ekim'de savaşın patlak vermesinden bu yana İsrail'e tüm silah sistemleri veya askeri malzeme sevkiyatını askıya aldığını söyledi.

İSPANYA: Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ocak ayında yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana İsrail'e silah satmadıklarını ve şu anda silah satışlarına ambargo uygulandığını söyledi.

KANADA: Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 20 MArt'ta, Kanada hükümetinin gelecekte İsrail'e silah satışını durduracağını bildirdi. Toronto Star gazetesine konuşan Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra İsrail'e silah ihracatını durduracağını söyledi.