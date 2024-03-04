İsrail'in Lübnan sınırında saldırı: Tarla işçisi hayatını kaybetti

İsrailli sağlık görevlileri, bugün Lübnan sınırı yakınlarında gerçekleşen bir füze saldırısında, yabancı uyruklu bir işçinin öldüğünü ve en az yedi kişinin de yaralandığını açıkladı.



Magen David Adom acil müdahale servisi, yaptığı açıklamada, bir tanksavar füzesinin "tarlada çalışan yabancı işçilere" isabet ettiğini bildirdi.

7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından, Lübnan sınırında, İsrail güçleri ile Hizbullah hareketi arasında gerilim tırmanmıştı.

Hizbullah geçtiğimiz günlerde, İsrail mevzilerini hedef aldığını duyurmuş, İsrail ordusu da Hizbullah'a ait bazı hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

