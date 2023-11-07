İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi

Son dakika haberi! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısnın 10 bin 328'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'unun kadın olduğunu belirtti.
Ayrıca Gazze'deki ölü sayısının son 24 saatte 306 arttığı kaydedildi.
HER 10 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR
Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret edilen açıklamada, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı." ifadesi kullanıldı.
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