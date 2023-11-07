İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Gazze'de, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 10 bin 328'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'unun kadın olduğu açıklandı.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi
İsrail Gazze'de paralı asker kullanıyor iddiası: Hamas'tan açıklama

İsrail Gazze'de paralı asker kullanıyor iddiası: Hamas'tan açıklama

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısnın 10 bin 328'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, ölenlerin 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'unun kadın olduğunu belirtti.

Ayrıca Gazze'deki ölü sayısının son 24 saatte 306 arttığı kaydedildi.

HER 10 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ortalama her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi - 1

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret edilen açıklamada, "Savaş sırasında ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü, 2 çocuk da yaralandı. Çatışma zamanlarında sivilleri korumak bir istek veya ideal değil; ortak insanlığımızın sorumluluğu ve taahhüdüdür. Siviller nerede olursa olsun korunmalı." ifadesi kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...