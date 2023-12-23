İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Gazze'de en az 201 Filistinlinin öldüğünü ve 368 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin toplam sayısının 20 bin 258'e ulaştığı ve 53 bin 688 kişinin de yaralandığı belirtildi.