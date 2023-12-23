İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Gazze'de en az 201 Filistinlinin öldüğünü ve 368 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin toplam sayısının 20 bin 258'e ulaştığı ve 53 bin 688 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ATEŞKES İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Geçici ateşkes için de yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog'un "insani araya hazırız" açıklamasının ardından Hamas lideri İsmail Haniye Mısır'a gitti. Gündeminde ateşkes ve esir takası var.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Katar'a son iki buçuk aydaki dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Abdullahiyan'ın Haniye ile de görüştüğünü bildirdi.
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