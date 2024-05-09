Putı̇n ve Paşinyan anlaştı: Rus güçleri Ermenistan'dan çekilecek

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Peskov, iki liderin gerçekleştirdiği toplantıda Rus güçleri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilme konusunda anlaştığını açıkladı.

Habere göre, Rusya sınır muhafızları Ermenistan'ın talebi üzerine Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırlarında kalmaya devam edecek.