İsrailli bakandan ABD çıkışı: "Dost sıfatını hak etmiyor"

Dini Siyonizm Partisi'nden Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock gazetecilere verdiği demeçte, "İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil" dedi.



"ABD, İsrail'in dostu sıfatını taşımayı hak etmiyor" diyen Strock, Washington yönetimini yapması gereken sorumlulukların en azını dahi yerine getirmemekle suçladı.



Strock, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak devam eden esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin, ABD'nin savaşın bitmesi konusunda Tel Aviv adına vaatlerde bulunduğunu kaydetti.



İsrailli aşırı sağcı Bakan Orit Strock'in, geçen hafta İsrail ordu radyosuna "20-30 kişiyi (İsrailli esirler) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" yönünde yaptığı açıklama ülkede tepkilere yol açmıştı.

