İsrailli bakandan "hükümeti devirme" tehdidi

İsrail Ordu Radyosu'nda bir programa katılan Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve bir ateşkes öngören Hamas ile olası anlaşmayı eleştirdi.



Strock, Hamas ile anlaşmayı "dikkatsiz, berbat ve korkunç" şeklinde niteleyerek, "Hükümet, yüz binlerce askere gidip savaşma emri verdi. Onlar da her şeyi geride bırakıp hükümetin belirlediği amaçlar için savaşa gitti. Şimdi tüm emeklerini 22 veya 33 kişiyi kurtarmak için çöpe attığını açıklayan bir hükümetin var olmaya hakkı yok" dedi.



Aşırı sağcı Bakan'ın açıklamalarına hem iktidar koalisyonundan hem muhalefetten tepkiler gecikmedi.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: Taraflarla görüşmeler devam ediyor Haberi Görüntüle

TEPKİLER GECİKMEDİ



İsrail'deki hükümete 7 Ekim'den sonra katılan Ulusal Birlik Partisi'nden Bakan Chili Tropper, sosyal medya üzerinden "Biri anlaşmayı desteklesin veya kabul etmesin 'bir kişinin hayatını kurtaranın dünyayı kurtarmış olacağı' Yahudilik inancı, esirler ve onların yakınlarının acılarına karşı Bakan Strock'un sarf ettiği gibi anlayışsız ve pervasız sözlerine engel olmalı" ifadeleriyle tepki gösterdi.



Buna karşın ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, sosyal medya paylaşımında, Strock'un sözlerine yanıt olarak "içerisinde 22 veya 33 kadar fanatik barındıran bir hükümetin var olmaya hakkı yok" ifadesini kullandı.



Gazze'de enkaz altında kalan10 binden fazla kişi kayıp Haberi Görüntüle

HAMAS'IN YANITI BEKLENİYOR



Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde kritik saatler yaklaştı. İsrail'in arabulucularla Hamas'a sunduğu teklife vereceği yanıt bekleniyor.



İsrail, Hamas'a karşı son teklifinde "esnek davrandığını" savunuyor ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon kadar zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracaklarını uyarılara rağmen tekrar ediyor.



Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı figürler bir ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.



Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.