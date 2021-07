İsrailli firmaya ait casus yazılımı en az 10 hükümetin kullandığı iddia edildi

The Guardian'ın haberine göre, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.



Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi.



Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için kullanan hükümetlere satıldığı öne sürüldü.



The Guardian ve diğer 16 medya organının iş birliğiyle ortaya konulan ve "Pegasus Project" adı verilen bu veri sızıntısına göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarasının bulunduğu liste, söz konusu yazılımla hedef alındı.



Bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.



Araştırmayı yürüten The Guardian ve diğer medya ortakları, ilerleyen günlerde listede yer alan kişilerin kimliklerini açıklayacaklarını duyurdu.



Şirket yöneticisi, din adamı, akademisyen, sivil toplum kuruluşu çalışanı, sendika yetkilisi, bakanlar, cumhurbaşkanları ve başbakanlar dahil çok sayıda hükümet yetkilisinin de listede yer aldığı bildirildi.



Öte yandan Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını hacklemek için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise iddialara yanıt vermekten kaçındı.



NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.



Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.