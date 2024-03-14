İsrailli kadınlar rehineler için yol kapattı: Anlaşma hemen şimdi!

İsrailli kadınlar rehine anlaşması talebiyle yol kapatma eylemi yaptı.

Aralarında İsrailli rehinelerin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda İsrailli kadın, Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması talebiyle, Tel Aviv'deki ana Ayalon yolunu trafiğe kapattı.

İsrail Kanal 12'nin haberine göre trafiğin en yoğun olduğu saatlerde protestocular, ellerinde rehinelerin büyük resimlerini taşıyarak, "Anlaşma hemen şimdi" sloganları attı



Protestocular, "tünellerde hala tutuklu bulunan kardeşlerini unutmayacaklarını" söyledi.



Protestoyu bir kadın hareketinin başlattığı belirtildi.

