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İsrailli kadınlar rehineler için yol kapattı: Anlaşma hemen şimdi!

İsrailli kadınlar, Tel Aviv'de yol kapatma eylemi yaptı. Protestocular, rehinelerin serbest bırakılması talebiyle, "Anlaşma hemen şimdi" sloganı attı. İsrail basını, Netanyahu'nun rehine aileleriyle bir araya geleceğini bildirdi. Bu, hazirandan bu yana ilk görüşme olacak.

İsrailli kadınlar rehineler için yol kapattı: Anlaşma hemen şimdi!

İsrailli kadınlar rehine anlaşması talebiyle yol kapatma eylemi yaptı.

Aralarında İsrailli rehinelerin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda İsrailli kadın, 'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması talebiyle, Tel Aviv'deki ana Ayalon yolunu trafiğe kapattı.

Kanal 12'nin haberine göre trafiğin en yoğun olduğu saatlerde protestocular, ellerinde rehinelerin büyük resimlerini taşıyarak, "Anlaşma hemen şimdi" sloganları attı

Protestocular, "tünellerde hala tutuklu bulunan kardeşlerini unutmayacaklarını" söyledi.

Protestoyu bir kadın hareketinin başlattığı belirtildi.

İsrailli kadınlar rehineler için yol kapattı: Anlaşma hemen şimdi! - 1

"HER GEÇEN GÜN ŞANSLARI AZALIYOR"

Polis, protestocuları dağıtmak için bölgeye ekip çağırdı. Yarım saatlik eylemin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yolun kenarına çekilen protestocular, "Rehinelerin ailelerini tutuklamak utanç vericidir" şeklinde slogan attı.

Rehine aileleri ayrıca, "her geçen gün rehinelerin sağ dönme şansı azalıyor" tepkisini gösterdi.

Öte yandan İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun rehine aileleriyle bir araya geleceğini duyurdu. Bu, hazirandan bu yana ilk görüşme olacak.

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