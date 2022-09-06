İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul'dan İngiltere'nin Manchester kentine hareket eden uçağında bulunan Nweke Ifeoma isimli yolcunun doğum sancıları başladı.



Kabin ekibi, yolcuyu uçaktaki uygun bölüme alıp doğum hazırlıklarını başlatırken doktor anonsu da yapıldı.



Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin yardımıyla Nijeryalı yolcu, kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunun kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Uçağın Viyana’ya inişiyle sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı

VİYANA'DA DOKTORLARA TESLİM EDİLDİ



Uçakta meydana gelen doğumu anlatan THY'de kabin amirliği yapan Hakan Doğan, sefer sırasında çok güzel bir olay gerçekleştiğini söyledi.



Doğan, uçuşta bir yolcunun doğum sancısının geldiğini belirterek, "Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana’ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana'da doktorlara teslim ettik" dedi.