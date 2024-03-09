İsveç, UNRWA'ya yeniden nakit yardımına başladı

İsveç, nakit sıkıntısı çeken Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yeniden yardıma başladığını duyurdu.

İsveç, harcamaları ve personeli üzerinde ekstra kontroller yapılacağına dair güvence aldıktan sonra 20 milyon dolarlık ilk ödemeyle yardıma yeniden başladı.

İsrail'in UNRWA çalışanlarından bir düzine kadarını Gazze'deki çatışmaları tetikleyen 7 Ekim Hamas saldırısına karışmakla suçlamasının ardından İsveç de diğer bazı ülkeler gibi UNRWA'ya yaptığı yardımı askıya almıştı.

Açıklamada, "Hükümet UNRWA'ya 2024 yılı için 400 milyon kron tahsis etti. Bugünkü karar 200 milyon kronluk ilk ödemeye ilişkindir" denildi.



Açıklamada, yardımın önündeki engelin kaldırılması için UNRWA'nın "kontrollere, bağımsız denetimlere, iç denetimin güçlendirilmesine ve personelin ekstra kontrollerine izin vermeyi" kabul ettiği belirtildi.



İsveç'in bu adımı, Avrupa Komisyonu'nun bu ayın başlarında UNRWA'nın 50 milyon avroluk fonunu serbest bırakacağını açıklamasının ardından geldi.

