İsveç'te göçmen karşıtı parti yükselişte. Demokrasi ve insan hakları konusunda tüm dünyaya örnek olan İsveç'te göçmen karşıtı aşırı sağcı parti anketlerde önde gidiyor.



İsveç'te pazar günü yapılacak seçimlerde göçmen ve Avrupa Birliği karşıtı "İsveç Demokratlar Partisi"nin büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor.



Köklerinde Neo-Nazi hareketi olan partiye verilen destek, sığınmacılarla ilgili sorunların etkisiyle yüzde 20'ye çıktı.



Hatta isveç demokratlarının parlamentoda en büyük parti olabileceği konuşuluyor.



Göçmen karşıtı partininin son yüzyıldır İsveç siyasetine yön veren Sosyal demokratlara büyük bir darbe indirebileceği yorumları yapılıyor.

İsveç'te pazar günü yapılacak seçimler öncesi parti liderleri ekranlarda kozlarını paylaştı.

Partinin 39 yaşındaki genç lideri Jimmie Akesson da çok rahat bir kampanya dönemi geçirdi.



Anketlerin gösterdiği gibi göçmen karşıtı aşırı sağcılar büyük bir başarı elde ederse demokrasi, insan hakları, kadın eşitliği ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya örnek olan ülkenin imajının ciddi zarar görebileceği yorumları yapılıyor.



Aşırı sağcıların hoşgörü ülkesinde bu kadar güçlenmesindeyse sığınmacı sorunu etkili oldu.

Nüfusu dikkate alındığında İsveç 2015'te Avrupa'daki sığınmacı krizinde en fazla elini taşın altına koyan ülkeydi.



10 milyon nüfuslu ülkeye 163 bin sığınmacı kabul edildi. 6 bin kişinin yaşadığı Flen kasabasının nüfusunun dörtte biri artık sığınmacılardan oluşuyor.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven 'i zor günler bekliyor.

Ancak kültür farkı ve entegrasyon konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle İsveçlilerin göçmenlere bakışı değişti.



Suç oranlarının da artmasıyla sığınmacılar bazı İsveçliler için istenmeyen kişiler olarak görülmeye başlandı. Bu durumun etkisiyle göçmen karşıtı parti oy oranını artırdı.



Ancak sığınmacı sorununu çok yersiz bulanlar da var. İsveç ekonomisinin gün geçtikçe geliştiğine ve herkese yetecek kadar iş olduğuna dikkat çekiliyor.



Yaşlanan İsveç nüfusu karşısında refah seviyesinin korunması için göçmenlerin önemli bir işgücü oluşturduğuna vurgu yapılıyor.