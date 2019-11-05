İsveç'te DAEŞ yanlısı imamlara sınırdışı kararı

İsveç’te bu yılın Mayıs ayından beri tutuklu bulunan DAEŞ yanlısı 6 imamın sınırdışı edilmesi kararlaştırıldı.

İsveç İstihbarat ve Güvenlik Servisi (SEPO), İsveç'in güneyindeki Gavle şehrinde bulunan bir caminin imamı Abo Road ve oğlu, imam Viktor Gaziev, Vasteras kentinde imam olan Fekri Hamad, Umea şehrinde imam Hüseyin Al jubury ve Bilim Okulu eski müdürü Abdel Naseer el Nadi'nin sınırdışı edilmelerinin kararlaştırıldığını açıkladı.

İmamlar uzun yıllardan beridir Selefi görüşlerini yaygınlaştırmak, DAEŞ gibi terör örgütleriyle ilişkide olmakla suçlanıyordu. İmamlardan Abo Road’ın camide terör örgütü DAEŞ için para topladığı ve sosyal medyadan DAEŞ'i kutladığı birçok kez İsveç medyasında yer almıştı.

Muhalefet Partisi Sağcı Ilımlı Parti Başkanı Ulf Kristiansson imamların serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Bu kişilerin serbest bırakılması çok saçma, en azından tamamen özgür bırakılmamalı, tutuklu kalmaları icap ederdi" ifadelerini kullandı.