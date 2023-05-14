İsveç’te kentin altındaki mağaralar sıcak suyla dolduruluyor: Isı ihtiyacını karşılayacak

Isı depolama aynı zamanda tesislerimizin genel tesis verimliliği açısından daha uygun olan yük modlarında çalışmasını sağlayacaktır, yani yakıttan daha fazla ısı/güç elde edeceğiz” açıklamasını yaptı.



TEDARİK GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK



İsveç ve Finlandiya’da buna benzer sıcak su depoları olduğunu ancak Vasteras’taki sıcak su mağaralarının, muhtemelen Avrupa'nın en büyük sıcak su deposu olacağını hatta küresel bir karşılaştırmada en büyükler arasında yer alacağı vurgulandı. Malarenergi projeyle ilgili yaptığı açıklamada, mağaraların bir enerji deposu olarak kullanımı, ısıtma müşterilerine tedarik güvenliği sağladığını, üretici olarak elektrik üretimine öncelik verilmesi gereken durumlarda iyi planlama ve fırsat yarattığını belirtti.