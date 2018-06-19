İddia İsviçre'de yayınlanan Corriere Del Ticino gazetesinde yer aldı. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde görevli 2 kişinin, 2016'da bir Türk iş adamını kaçırarak Türkiye'ye götürmeye çalıştıkları öne sürüldü.
Büyükelçilik çalışanlarının iş adamının kaçırılmasına yardım etmesi için başka bir Türk vatandaşını daha ikna etmeye çalıştıkları da iddialar arasında.
Gazetedeki haberde, İsviçre'den ayrılan bu kişilerin ülkeye giriş yaparlarsa gözaltına alınacakları belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, mart ayında çıkan benzer bir haber üzerine iddiaları tamamıyla reddettiklerini açıklamıştı.