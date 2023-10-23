İsviçre'de genel seçimin nihai sonuçları belli oldu

İsviçre'de dün gerçekleştirilen genel seçimin nihai sonuçları belli oldu.



Oyların yüzde 28,6'sını alan ve en güçlü siyasi parti olmayı sürdüren SVP, 200 kişilik Federal Meclis'te 62 milletvekili ile temsil edilecek.



Yüzde 18 oy alan İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) koltuk sayısını bir önceki döneme göre 2 artırarak 41 vekille ikinci sıradaki yerini korudu.



Oyların yüzde 14,6'sını alan Merkez Parti, Bern'e 29, yüzde 14,4'ünü alan Hür Demokrat Parti (FDP) ise 28 vekil gönderecek.



Yeşiller Partisi bu dönem 5 vekil kaybı yaşarken, 23 vekille temsil edilmeye hak kazandı. Yeşil Liberaller ise 6 sandalye kaybetti ve Mecliste 10 vekille temsil edilecek.



Cenevre Yurttaş Hareketi 2, Evanjelik Halk Partisi 2, Federal Demokratik Birlik 2 ve Tiçino Birliği ise 1 vekil ile Federal Mecliste yerini alacak.



KANTONLAR MECLİSİ'NDE İKİNCİ TUR HEYECANI YAŞANACAK

Federal Meclisin iki kanadından biri olan ve 20 kantondan ikişer, 6 kantondan ise birer olmak üzere toplam 46 milletvekilinin yer aldığı Kantonlar Meclisinde ise 31 aday ilk turda seçimleri kazandı.



Ulusal Meclis seçimlerinden farklı olarak iki turlu düzenlenen Kantonlar Meclisi seçimleri sonucunda Merkez Parti 10, FDP 9, SP 5, SVP 4 ve Yeşiller 3 vekillik elde etti.

