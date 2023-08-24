İsviçre'de sıcaklar nedeniyle şantiyelerde işler durdu

İsviçre'de hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Cenevre ve Ticino kantonlarındaki şantiyelerde öğleden sonraki çalışma şekline kısıtlama getirildi.

İsviçre'de sıcaklar nedeniyle şantiyelerde işler durdu
Foto: AFP

Cenevre kantonu yetkililerinin aldığı kararla yerel saatle 14.00'te yürürlüğe girecek kısıtlama, inşaat işleri ile dışarıda yapılan ve beden gücü gerektiren ağır işleri kapsayacak.

Sıcaklık tehlikesi seviyesinin 4'e yükseltildiği Ticino'da ise 15.00'ten sonra dışarıdaki çalışmalar yapılmayacak. Kantonda inşaat çalışmaları sabah 06.00'da başlayabilecek.

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Aşırı dalgası nedeniyle söz konusu kantonlarda alınan bu tedbir, 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

'nin en büyük işçi sendikalarından UNIA, geçen hafta sıcak havalar nedeniyle şantiyelerdeki çalışmaların durdurulmasını istemişti. İsviçre Müteahhitler Birliği ise inşaatlara yönelik düzenlemelere karşı çıkıyor.

İsviçre genelinde aşırı sıcaklar etkili olmayı sürdürürken dün Cenevre'de termometreler öğlen saatlerinde 36 dereceyi göstermişti.

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