İsviçre'de sıcaklar nedeniyle şantiyelerde işler durdu

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle söz konusu kantonlarda alınan bu tedbir, 27 Ağustos'a kadar devam edecek.



İsviçre'nin en büyük işçi sendikalarından UNIA, geçen hafta sıcak havalar nedeniyle şantiyelerdeki çalışmaların durdurulmasını istemişti. İsviçre Müteahhitler Birliği ise inşaatlara yönelik düzenlemelere karşı çıkıyor.



İsviçre genelinde aşırı sıcaklar etkili olmayı sürdürürken dün Cenevre'de termometreler öğlen saatlerinde 36 dereceyi göstermişti.